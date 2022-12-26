"قتل أمه ثم انتحر".. "الحمود" يحذّر من كوارث "الشبو": "أشم رائحة الدم"!

وتفصيلًا، أكّد "الحمود"، في حديثه لبرنامج "يا هلا"، علاقة ارتكاب الجرائم بتعاطي "الشبو"؛ حيث إنها شديد التأثير على عدوانية متعاطيها، وقال: "زوجة أحد مدمني هذه المادة ذكرت أنه إذا دخل المنزل يقول أشم رائحة دم وأريد حرق المنزل بمن فيه، وآخر وجدوه قد أحرق منزلهم في شهر رمضان الماضي على زوجته وطفلته وقد تُوفيت الزوجة والطفلة فوراً ولحقهما الزوج بعد ذلك بيومين.