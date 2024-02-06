"كنوز نادرة".. شركة عقار 1 للمزادات العلنية تطرح 14 عقاراً للبيع بالمزاد العلني في مزاد "كنوز مكة"

من جانبه، أكد حسن الزهراني نائب الرئيس التنفيذي لشركة عقار 1 للمزادات، أن الفرص العقارية التي تطرحها الشركة للبيع في مزاد كنوز مكة تعد من الفرص النادرة التي يبحث عنها كل رجال المال والأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين من كل أنحاء المملكة نظراً لوقوعها في أطهر بقاع الأرض وواجهة أكثر من مليارَي مسلم من جميع انحاء العالم.