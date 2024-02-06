"كنوز نادرة".. شركة عقار 1 للمزادات العلنية تطرح 14 عقاراً للبيع بالمزاد العلني في مزاد "كنوز مكة"

تطرح شركة عقار 1 للمزادات العلنية مجموعة فريدة ومتنوعة من العقارات للبيع بالمزاد العلني (هجين) الذي سيقام يوم غدا الثلاثاء الموافق 06/02/2024 م بقاعة القمرين بمكة المكرمة والكترونيا عبر منصة السعودية للمزادات.
ومزاد (كنوز مكة) يتضمن 14 كنزاً عقارياً عبارة عن مواقع سكنية في أفضل احياء مكة لقربها من الحرم مباشرة (حي العزيزية – حي أجياد السد – حي الزهراء – حي السفياني) ومواقع مزارع في مخطط معتمد في (هدي الشام).
وتعد عقارات مزاد (كنوز مكة) مجموعة من الكنوز النادرة وليست مجرد مجموعة من العقارات لموقعها الفريدة وارتباطها وقربها مباشرة من الحرم المكي وجميع مناطق مناسك الحج.
من جانبه، أكد حسن الزهراني نائب الرئيس التنفيذي لشركة عقار 1 للمزادات، أن الفرص العقارية التي تطرحها الشركة للبيع في مزاد كنوز مكة تعد من الفرص النادرة التي يبحث عنها كل رجال المال والأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين من كل أنحاء المملكة نظراً لوقوعها في أطهر بقاع الأرض وواجهة أكثر من مليارَي مسلم من جميع انحاء العالم.
وشدد على أن الاستثمار العقاري الفندقي أو الوحدات السكنية في الاحياء التي تقع بها العقارات المعروضة للبيع في المزاد يعتبر استثماراً آمناً وناجحاً لكون المواقع تتربع على قائمة الأماكن المميزة للاستثمار حيث تتوافر جميع الخدمات الحكومية وارتباطها بالطرق والمحاور الرئيسة التي تعزز من أهميتها ومما يجعلها فرصاً استثنائية للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم الاستثمارية.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الشركة عادل الغامدي، نتوقع أن يحظى المزاد بنسبة حضور وبمشاركة استثنائية لكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين الذين يدركون أهمية مواقع العقارات وندرتها وتنوع مساحتها مما يلبي جميع رغباتهم وتشكل فرصاً استثمارية نموذجية واستثنائية.