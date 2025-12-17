فلكي: الثلوج تتساقط شمال السعودية شتاءً بشكلٍ دوري ولا دورة فلكية محددة

أكد الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ظاهرة تساقط الثلوج في شمال المملكة تعود بشكلٍ دوري خلال فصل الشتاء، رغم عدم وجود دورة فلكية ثابتة لها، مشيرًا إلى أنها قد تتكرر كل عام أو كل عدة أعوام، بحسب التغيرات المناخية والجوية.