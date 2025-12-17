فلكي: الثلوج تتساقط شمال السعودية شتاءً بشكلٍ دوري ولا دورة فلكية محددة

أكد الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ظاهرة تساقط الثلوج في شمال المملكة تعود بشكلٍ دوري خلال فصل الشتاء، رغم عدم وجود دورة فلكية ثابتة لها، مشيرًا إلى أنها قد تتكرر كل عام أو كل عدة أعوام، بحسب التغيرات المناخية والجوية.
وقال "الثقفي" في تصريح خاص لـ"سبق": إن الثلوج تتساقط عادة بين شهري ديسمبر وفبراير، وتُسجَّل بشكل رئيسي في مناطق مثل تبوك، الجوف، وعرعر، نتيجة تأثرها بمناخ البحر الأبيض المتوسط، الذي يجعلها أكثر عرضة للثلوج مقارنة بباقي مناطق المملكة.
المناطق الأكثر تعرضًا لتساقط الثلوج
وأشار إلى أن أبرز المناطق التي تشهد تساقطًا للثلوج في المملكة تشمل:
تبوك: جبل اللوز، علقان، الظهر
الجوف: سكاكا، دومة الجندل
الحدود الشمالية: عرعر
حائل: جبل أجا، جبل سلمى
عسير: جبال أبها
وأضاف أن كميات الثلوج المتساقطة تختلف من عام لآخر، وقد تمر بعض المواسم دون تساقط، إلا أن هذه المناطق تظل وجهة مفضّلة للزوار للاستمتاع بالأجواء الشتوية والمناظر الخلابة.
تنبيه للمتنزهين
وفي ختام حديثه، دعا "الثقفي" المتنزهين إلى الحذر أثناء القيادة في الأجواء الثلجية، محذرًا من السير على الطرقات المنزلقة لتفادي حوادث الانحراف، ومشددًا على أهمية الالتزام بأنظمة المرور لضمان السلامة العامة.