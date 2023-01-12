عبر ندوة بالرياض…استاذة أزياء تسرد حكايات الملبوسات التراثية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

وتطرّقت البسام إلى أغطية الرأس الشهيرة في الأزياء السعودية مثل: الشماغ، والعمامة، والغترة، والعقال، وكانت تأتي مستوردة من سويسرا، وبريطانيا، وكشمير، والهند، وكان العقال المقصّب هو الأشهر في المملكة وبلاد الخليج العربي، وكان ملوك المملكة وشيوخ الخليج يرتدونه دائمًا. كما تطرّقت إلى أنواع أخرى من الأثواب؛ منها: المحوثل، والمبقر، والمجنب، والصدرة، وكل هذه الأنواع تظهر فيها الدقة والإتقان والنسيج المضاف، وتعدد أساليب الزخرفة والتطريز التقليدي؛ مما يدلّ على ثراء تراث الأزياء بالمملكة وتنوعه وتجدده.