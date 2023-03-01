11 مارس يتوج 300 عام من رفع "الراية السعودية"

يأتي إصدار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا، بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا للاحتفال بالعلم، ويُطلق عليه "يوم العلم" في المملكة، تتويجًا لمراحل وتاريخ العلم السعودي منذ تأسيس هذه البلاد قبل ثلاثة قرون، وحتى إصدار الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه نظام العلم السعودي.