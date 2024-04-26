"مقترحات للتطوير".. محافظ الدوادمي يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"صحي الرياض 3" ونوابه

استقبل محافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين، أمس، الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث ناصر بن منيع الخليوي بحضور نواب الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور محمد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الصحية، والدكتور خالد القليص نائب الرئيس لتحول الخدمات الصحية والمهندس أسامة طاشكندي، نائب الرئيس للتشغيل وعدد من المدراء التنفيذيين بالتجمع، وذلك بمبنى المحافظة.