"مقترحات للتطوير".. محافظ الدوادمي يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"صحي الرياض 3" ونوابه

استقبل محافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين، أمس، الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث ناصر بن منيع الخليوي بحضور نواب الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور محمد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الصحية، والدكتور خالد القليص نائب الرئيس لتحول الخدمات الصحية والمهندس أسامة طاشكندي، نائب الرئيس للتشغيل وعدد من المدراء التنفيذيين بالتجمع، وذلك بمبنى المحافظة.
وفي اللقاء، رحب "البابطين" بالقيادات الصحية للتجمع، مثمناً الجهود لبذل كل ما من شأنه تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمستفيدين من الخدمات.
وإلتقى "الخليوي" بأعضاء المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم وأعضاء المجلس المحلي والأهالي بالدوادمي واستمع الى مقترحاتهم وآرائهم حول مستوى الخدمات الصحية بمحافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها، معرباً عن شكره لأهمية دورهم في رفع جودة الخدمات من خلال تقديم اقتراحاتهم والتي ستسهم -بمشيئة الله تعالى- في تعزيز دور القيادات بالتجمع.
وتضمن اللقاء توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية لإنشاء مركز صحي أم المناشير التابع لمستشفى نفي العام وذلك مع رجل الأعمال فالح بن سفر بن عتيق العتيبي، وبحضور محافظ الدوادمي والمدير التنفيذي المشارك لنطاق الدوادمي الصحي الأخصائي أول مرزوق بن عبدالله العتيبي ومدير مستشفى نفي العام محمد الرقعان.
وثمن "الخليوي" دور رجال الأعمال في دفع عجلة التنمية بالمحافظة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، داعياً الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته.