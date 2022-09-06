وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.