"التعليم": إدراج مقرر "المعرفة المالية" خلال الفصل الثالث من العام المقبل لطلاب الأول الثانوي

أكدت ‫وزارة التعليم أن إدراج مقرر "المعرفة المالية" يبدأ خلال الفصل الثالث من العام المقبل لطلاب الأول الثانوي. وطبقًا لقناة العربية، يستهدف المقرر الجديد طلاب السنة الأولى المشتركة لجميع المسارات، ويتضمن الاستفادة من المهارات المالية، وتوعية الطلاب بتجنب اتخاذ القرارات المالية الخاطئة.