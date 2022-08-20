"التعليم": إدراج مقرر "المعرفة المالية" خلال الفصل الثالث من العام المقبل لطلاب الأول الثانوي
أكدت وزارة التعليم أن إدراج مقرر "المعرفة المالية" يبدأ خلال الفصل الثالث من العام المقبل لطلاب الأول الثانوي. وطبقًا لقناة العربية، يستهدف المقرر الجديد طلاب السنة الأولى المشتركة لجميع المسارات، ويتضمن الاستفادة من المهارات المالية، وتوعية الطلاب بتجنب اتخاذ القرارات المالية الخاطئة.
وبحسب نشرة الرابعة، فإن وزارة التعليم كانت قد أدرجت مادة لتعليم الفلسفة والنقد، فضلاً عن حصص للموسيقى.
وعدَّد أستاذ المحاسبة والمالية في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، الفائدة المنتظَرة من تدريس مقرر "المعرفة المالية" بتنمية الوعي المالي، وحُسن التدبير، واكتساب المهارات المالية؛ ليدخر الطالب المال ويصرفه في المكان المناسب له، ومعرفة المصطلحات المالية، كالتكلفة المالية والمصاريف والإيرادات.
وأشار إلى أن إدراج مقرر "المعرفة المالية" بدءًا من المرحلة المتوسطة ستكون نتائجه أفضل؛ لكون الطالب في هذه المرحلة قد تكوَّن لديه الوعي والنضج، ولديه مصروفه اليومي واحتياجاته المالية.