مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة "طفل العظام الزجاجية" مع تشوهات الكسور المتكررة بالقدمين
تمكّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لإصلاح تشوهات بالقدمين والساقين، ووضع دعامات معدنية مقوية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، مصاب بمرض العظام الزجاجية osteogenesis imperfecta، وعانى من أعراض شديدة الوطأة.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج المتخصص في جراحة عظام الأطفال والعمود الفقري: إن الطفل راجع المستشفى بعد معاناة طويلة مع أعراض متطورة أبرزها كسور متكررة لأسباب وحوادث بسيطة، وترتبت على هذه الكسور المتكررة تشوهات حادة في الساقين والقدمين، كما أنها حدّت من قدرته على الحركة.
وأضاف أن الطفل أجريت له عدة فحوصات دقيقة؛ أبرزها الأشعة السينية، وأظهرت النتائج أنه مصاب بمرض العظام الزجاجية osteogenesis imperfecta، وعلى ضوء معطيات التشخيص، وُضعت خطة علاجية، أجريت بمقتضاها عملية جراحية، تم فيها إصلاح كل التشوهات بدقة عالية، كما تمت زراعة دعامات معدنية مقوية للعظام، لإيقاف دورة الكسور المتكررة، ومضت العملية التي استمرت لنحو ساعتين، بسلاسة، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، ونُقِل الطفل من غرفة العمليات إلى جناح التنويم، حيث بقي محاطًا بالعناية الطبية الحثيثة لمدة 48 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية جيدة إلى المنزل، بعد ذلك تخلص من التشوهات واستعاد الشكل الطبيعي للقدمين، وكذلك قدرته على الحركة.
وأوضح أن مرض العظم الزجاجي، والذي يسمى أيضًا بـ"تكوّن العظم الناقص" من الأمراض الوراثية التي تسبب هشاشة في العظام، فتتعرض بسهولة للكسور، جراء إصابات قد تكون طفيفة أحيانًا، أو ربما قد تحدث دون سبب واضح حتى، ويقتصر علاج العظم الزجاجي على استخدام الأجهزة المساندة أثناء المشي أو العلاجات الطبيعية والوظيفية للتخفيف من الأعراض، إذ لم يتوفر علاج له حتى الآن.
الجدير بالذكر أن مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكل المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، لكل الفئات العمرية بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وبأحدث الأجهزة الطبية.