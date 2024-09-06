مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة "طفل العظام الزجاجية" مع تشوهات الكسور المتكررة بالقدمين

وأضاف أن الطفل أجريت له عدة فحوصات دقيقة؛ أبرزها الأشعة السينية، وأظهرت النتائج أنه مصاب بمرض العظام الزجاجية osteogenesis imperfecta، وعلى ضوء معطيات التشخيص، وُضعت خطة علاجية، أجريت بمقتضاها عملية جراحية، تم فيها إصلاح كل التشوهات بدقة عالية، كما تمت زراعة دعامات معدنية مقوية للعظام، لإيقاف دورة الكسور المتكررة، ومضت العملية التي استمرت لنحو ساعتين، بسلاسة، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، ونُقِل الطفل من غرفة العمليات إلى جناح التنويم، حيث بقي محاطًا بالعناية الطبية الحثيثة لمدة 48 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية جيدة إلى المنزل، بعد ذلك تخلص من التشوهات واستعاد الشكل الطبيعي للقدمين، وكذلك قدرته على الحركة.