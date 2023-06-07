علامة فارقة في مسيرته.. "كابسارك" ينال صفة "مراقب مُعتمد" من برنامج الأمم المتحدة للبيئة

من جانب آخر، شارك المركز، مؤخرًا في الدورة الثانية الأخيرة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عُقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 29 مايو إلى 2 يونيو من عام 2023، حيث ركّز المؤتمر في هذه الدورة على طرح مبادرة دولية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية.