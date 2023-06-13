"Test Crew" أول شركة سعودية تحصل على المستوى الخامس من شهادة TMMI العالمية

امتدادًا لسلسلة من النجاحات العالمية التي تحققها الشركات الوطنية السعودية، وفي سابقة في مجال ضمان جودة البرمجيات وخدمات الاختبار الرقمية، أعلنت شركة Test Crew عبر موقعها الإلكتروني أنها أصبحت أول شركة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط تحصل على شهادة مؤسسة TMMi العالمية (المستوى الخامس).
وفي التفاصيل، تعد شهادة TMMi أحد الاعترافات العالمية من الجهة الراعية للشهادة بالتزام Test Crew بالجودة في أعمالها، والتزامها بالمعايير والمتطلبات الخاصة في مجال اختبار البرمجيات، إضافة إلى قدراتها العالمية في اختبار البرامج.
ويعد هذا الإنجاز انعكاسًا لسنوات من العمل الجاد من قِبل فِرق المهندسين والمحترفين لدى الشركة، وقاعدة عملائها الكبيرة.
في هذا الصدد قال حمد الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة Test Crew: "يشرفنا حصولنا على هذه الشهادة. إنه تكريم ليس فقط لجهودنا الخاصة، ولكن أيضًا لجهود فريق عملنا وشركائنا، الذين ساعدونا على النمو لنصبح أحد أكثر الأسماء احترامًا في مجال اختبار البرامج على مستوى السعودية والشرق الأوسط. نحن ملتزمون بمواصلة تحقيق قيمنا التي نؤمن بها، وتقديم قيمة تفوق توقعات عملائنا".
ويعد نموذج TMMi معيارًا دوليًّا يعمل على تحسين العمليات والأنشطة المتعلقة بتصميم وتنفيذ أنشطة ضمان الجودة والاختبار، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، كما أن تحقيق معايير النموذج يعمل على مساعدة الشركات والمؤسسات من أجل الكشف المبكر عن العيوب في التطبيقات والبرامج الرقمية، وذلك بشكل أكثر كفاءة من الطرق المعتادة.
وتُعد شركة Test Crew مزودًا عالميًّا لخدمات اختبار البرامج، وهي شريك عالمي للمجلس العالمي لمؤهلات اختبار البرمجيات ISTQB. وإضافة لذلك، تتمتع الشركة بشراكات متنوعة مع شركات عالمية مختلفة، مثل NCC Group و Atlassian.
واستطاعت الشركة الحصول على جائرة أفضل بيئة للعمل Great Place to Work، التي تعد إحدى الجوائز العالمية المرموقة.
وتضم الشركة مجموعة واسعة من المحترفين والمتخصصين في مجالات عدة، تخدم مجال جودة البرمجيات، ويتركز أغلبهم في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. ولا يقتصر وجود Test Crew على المستوى المحلي؛ إذ تتمتع الشركة بحضور عالمي عبر الفروع المنتشرة الخاصة بها حول العالم، وعبر المشاركة في الأحداث التقنية العالمية والإقليمية، التي كان آخرها معرض جايتكس إفريقيا الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية، ومعرض Seamless و Black Hat اللذين أقيما في العاصمة الرياض.
وتوفر شركة Test Crew خدمات اختبار البرامج الشاملة في جميع القطاعات؛ وهو ما يجعلها الخيار الأمثل كجهة ذات خبرة من أجل مساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف الجودة الخاصة بها.
ومع تركيز منقطع النظير على خدمة العملاء والخبرة الفنية، فإن Test Crew مجهزة جيدًا للتعامل حتى مع أكثر التحديات تعقيدًا في اختبار البرمجيات وضمان الجودة.
ولمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Test Crew مؤسستك على تحقيق الجودة، وضمان رضا العملاء لديك، يُرجى زيارة www.testcrew.com أو الاتصال على الرقم +966566631855