"Test Crew" أول شركة سعودية تحصل على المستوى الخامس من شهادة TMMI العالمية

وتضم الشركة مجموعة واسعة من المحترفين والمتخصصين في مجالات عدة، تخدم مجال جودة البرمجيات، ويتركز أغلبهم في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. ولا يقتصر وجود Test Crew على المستوى المحلي؛ إذ تتمتع الشركة بحضور عالمي عبر الفروع المنتشرة الخاصة بها حول العالم، وعبر المشاركة في الأحداث التقنية العالمية والإقليمية، التي كان آخرها معرض جايتكس إفريقيا الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية، ومعرض Seamless و Black Hat اللذين أقيما في العاصمة الرياض.