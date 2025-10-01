20 متورطًا.. إحباط تهريب وترويج 380 كجم قات و14 كجم شبو بثلاث مناطق

في جهودٍ أمنيةٍ متكاملة تؤكد يقظة الأجهزة المختصة وتنسيقها العالي، أحبطت الجهات الأمنية عمليات تهريب وترويج متعددة للمخدرات في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن إيقاف متورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (360) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما (14) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.
وفي سياقٍ متصل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (20) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلِّم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستُعالج جميع البلاغات بسريةٍ تامة، دون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.