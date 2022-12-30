إنجازات بالجملة لـ"تعليم الرياض" في 2022.."حضور على خارطة التميز العالمية"

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لاسيما دعمهما للطلاب والطالبات، وهو ما انعكس جلياً في تفوقهم في المنافسات الإقليمية والدولية، مقدماً شكره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ولوزير التعليم يوسف البنيان لمتابعتهم وتحفيزهم المستمر لمنسوبي التعليم في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي، أن إدارة تعليم الرياض حضرت على خارطة التميز العالمية بشكل نوعي واستثنائي خلال العام ٢٠٢٢ من خلال المشاركات وتحقيق عدد من الجوائز، منها على سبيل المثال: (٤) جوائز في فئة المعلم والطالب المتميز من أصل (٩) مشاركات فائزة من المملكة بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وحصلت على (٣) جوائز أولمبياد الروبوت (wro) العالمي، منها المركز الأول في فئة المشاريع بألمانيا 2022م.
وأضاف: "حصلت الإدارة على المركز السابع بعد بلوغ مدارس الإدارة على (٥) مقاعد من أصل (٨) في أولمبياد الروبوت العالمي، وجائزتان من جوائز الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد ٢٠٢٢م، إضافة إلى تحقيق ٧ جوائز كبرى وعالمية خاصة في معرض آيسف بالولايات المتحدة الأمريكية، و٤٤٥ ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة بيبراس العالمية، وشهادة تقدير في أولمبياد آسيا والباسيفيك، واجتاز ٦ طلاب وطالبات لمقياس الموهوبين العرب، وحصلت معلمتان على جائزتين للمركز الأول عالميا في تبادل الخبرات العالمي لمايكروسوفت".
وتابع: "وفي المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بماليزيا ITEX حُققت ميدالية ذهبية وجائزة مقدمة من مكتب التربية بمجلس التعاون، وحصلت معلمة على المركز الأول في مسابقة قيم التسامح وقبول الآخر من مكتب التربية العربي لدول الخليج، وحقق طالب جائزة التفوق الدراسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، واختير ٣ طلاب من البنين والبنات للمعسكر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام.
وأردف: "حصلت طالبة على جائزة المركز الثالث في الهاكثون الخليجي، ونالت الإدارة ٤ جوائز وتميزًا في جسر للريادة، وتكريم ١٣ طالبًا وطالبه في جائزة الأميرة صيتة على مستوى منطقة الرياض، وحصول طالبة على المركز الثاني وطنياً في نفس المسابقة للمواطنة المسؤولة، وجائزة البحث الإجرائي، وأكثر من (٤٠٠) فائز في مسابقة كنقارو للرياضيات، بعد مشاركة أكثر من ١١٠٠٠ طالب وطالبة، و٤٥٨ مشاركة نوعية في مسابقة مدرستي الرقمية، وتأهل ٥٩ مشروعًا علمياً في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وتم تسجيل (٣٩٠٤) كأكبر عدد مسجلين على المستوى الوطني في مسابقة موهوب، وتحقيق 17 ميدالية نوعية في مسابقة موهوب في مرحلتها الثانية؛ وحصل طالب على الميدالية الفضية في أولمبياد الكيمياء الدولي في الصين.
وزاد: "نال طالب الميدالية الفضية في أولمبياد الفيزياء الدولي في سويسرا، وفاز طالبان بالميدالية الذهبية والفضية في أولمبياد البلقان للرياضيات، فضلاً عن تأهل معلمة لمرحلة التقييم النهائي في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والحصول على ميدالية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء والحصول على شهادة تقدير في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO، وفي مسابقة بيبراس العالمية، و(٨٤) وسامًا في مسابقة جلوب البيئي، والمركز الأول لمنتخب البنين في بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم، والمركز الثالث لمنتخب البنات في دوري المدارس".
وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جزيل الشكر والعرفان لشركاء النجاح من أولياء الأمور ومدراء مدارس ومعلمين ورواد نشاط وموهوبين وإدارات الموهبة والنشاط ومركز التميز، وغيرهم من الإدارات ومكاتب التعليم في جميع قطاعات التعليم الحكومي والأهلي، وجميع العاملين في الميدان التعليمي الذي عملوا وسهلوا لهذا التميز والإبداع.