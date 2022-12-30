إنجازات بالجملة لـ"تعليم الرياض" في 2022.."حضور على خارطة التميز العالمية"

وأردف: "حصلت طالبة على جائزة المركز الثالث في الهاكثون الخليجي، ونالت الإدارة ٤ جوائز وتميزًا في جسر للريادة، وتكريم ١٣ طالبًا وطالبه في جائزة الأميرة صيتة على مستوى منطقة الرياض، وحصول طالبة على المركز الثاني وطنياً في نفس المسابقة للمواطنة المسؤولة، وجائزة البحث الإجرائي، وأكثر من (٤٠٠) فائز في مسابقة كنقارو للرياضيات، بعد مشاركة أكثر من ١١٠٠٠ طالب وطالبة، و٤٥٨ مشاركة نوعية في مسابقة مدرستي الرقمية، وتأهل ٥٩ مشروعًا علمياً في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وتم تسجيل (٣٩٠٤) كأكبر عدد مسجلين على المستوى الوطني في مسابقة موهوب، وتحقيق 17 ميدالية نوعية في مسابقة موهوب في مرحلتها الثانية؛ وحصل طالب على الميدالية الفضية في أولمبياد الكيمياء الدولي في الصين.