في ليالي "حراء الشتوية".. فعالية الصقور تجذب أنظار الزوار من مختلف الشرائح

حظيت فعالية "صقور حراء" بحي حراء الثقافي بمكة المكرمة، بجذب الأنظار والإقبال الواسع من الزائرين ورواد الحي من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع؛ وذلك بالتزامن مع فعاليات ليالي حراء الشتوية المجانية، التي انطلقت مع مطلع الأسبوع الجاري وتستمر حتى الجمعة المقبلة.
واشتملت الفعالية على تعريف زوار وساكني مكة المكرمة بالهوايات التراثية، والتقاط الصور برفقة الصقور؛ بما يعزز من الالتزام في إحياء موروث الصقارة العريق في المملكة، والسعي بشكل متسع في الحفاظ على الهوية والتقاليد الأصيلة، وتقديم تجربة فريدة من نوعها لرواد الحي على حد سواء؛ حيث يستعرض صقور حراء -من خلال الفعالية- العلاقة الوطيدة بين الصقور والملاك، إلى جانب تسليط الضوء بشكل بديع حول كيفية استجابة الصقور مع تعليمات الصقارين وطرق التواصل بينهم.
ويعمل القائمون على فعالية الصقور بحي حراء، على إيجاد بيئة خصبة لهواية الصقور والتراث العربي الأصيل، بالإضافة إلى التعرف على أساليب التربية والرعاية والعناية، وتعزيز الوعي البيئي والحماية الفطرية، علاوة على كيفية الابتكار في صناعة أدوات ومستلزمات الصقارة؛ لتكون بذلك وجهة ترفيهية ورافدًا ثقافيًّا ذا مردود من الجانب السياحي والاستثماري.
ويتيح حي حراء الثقافي محتوى علميًّا وتجربة سياحية من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، كما يتيح الحي تجربة إثرائية فريدة، في رحلة ثقافية وتاريخية وترفيهية بين أروقته وجنباته المليئة بالإثارة والدهشة بين مرافقه المتنوعة؛ بحيث يستهدف ويراعي جميع ضيوف حي حراء الثقافي من أهل مكة المكرمة وزوارها.