في ليالي "حراء الشتوية".. فعالية الصقور تجذب أنظار الزوار من مختلف الشرائح

واشتملت الفعالية على تعريف زوار وساكني مكة المكرمة بالهوايات التراثية، والتقاط الصور برفقة الصقور؛ بما يعزز من الالتزام في إحياء موروث الصقارة العريق في المملكة، والسعي بشكل متسع في الحفاظ على الهوية والتقاليد الأصيلة، وتقديم تجربة فريدة من نوعها لرواد الحي على حد سواء؛ حيث يستعرض صقور حراء -من خلال الفعالية- العلاقة الوطيدة بين الصقور والملاك، إلى جانب تسليط الضوء بشكل بديع حول كيفية استجابة الصقور مع تعليمات الصقارين وطرق التواصل بينهم.