وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في الاجتماع الرباعي بشأن السودان الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.
وتناول الاجتماع تطورات الأزمة السودانية وضرورة توحيد الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على التهدئة وتعزيز الجهود الإنسانية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين، ودعم عملية سياسية سودانية- سودانية تضمن استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
حضر الاجتماع الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.