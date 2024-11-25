وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في الاجتماع الرباعي بشأن السودان الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.