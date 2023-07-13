"الضبعان" و"الوابل" ينجحان في قيادة تحالف سعودي للاستحواذ على مخطط الجوهرة بقيمة تقارب 5 مليارات ريال

نجح المحامي المعروف محمد الضبعان رئيس مجلس إدارة شركة سيسبان القابضة، ورجل الأعمال فيصل بن عبدالرحمن الوابل رئيس مجلس إدارة فاو العقارية ومجزية الاستثمارية، في قيادة تحالف سعودي ناجح لشراء أرض مخطط الجوهرة في مدينة الرياض الذي يتربع على مساحة ما يقارب مليونًا ونصف المليون متر مربع، شمال العاصمة الرياض، بجوار حي الرائد على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق العروبة.
وقد تم هذا التحالف عن طريق تأسيس صندوقين مع شركة الأهلي كابيتال بقيمة تقارب 5 مليارات ريال سعودي، لإكمال تطوير هذا المخطط.
يُذكر أن التصاميم الخاصة بالمخطط، قد قامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض -مشكورة- بتنفيذها؛ حرصًا منها على أن يتوافق مع الخطة الشاملة لمدينة الرياض؛ حيث سيكون مخطط الجوهرة إضافة مميزة إلى السوق العقاري في المملكة.