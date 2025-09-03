"التخصصي" ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا

ومنذ عام (2020م) عالج "التخصصي" أكثر من 200 مريض باستخدام الخلايا التائية المعدلة وراثيًا، قبل أن ينجح في بناء قدرات وطنية لإنتاجه داخليًا، ما مكّنه من خفض التكلفة العلاجية من نحو 1.3 مليون ريال إلى ما يقارب (250) ألف ريال للحالة الواحدة، وتقصير فترة التصنيع والتسليم من (28) يومًا إلى أقل من (14) يومًا.