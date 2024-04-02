المركز الوطني للأرصاد: وفقاً للسجلات المناخية.. أبريل أكثر الأشهر غزارة بالأمطار

أكّد مدير المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي متزامنة مع شهر أبريل الذي يعد -وفقاً للسجلات المناخية- من أكثر الأشهر غزارة بالأمطار؛ مشيراً إلى أن فرصة هطول الأمطار مازالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ مصحوبة بظواهر جوية حادة، منها الرياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية، وتكوُّن الضباب.