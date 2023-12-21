"البنيان" يترأس اجتماع أمناء "تكافل" ويشيد بدعم "القيادة" السخي للتعليم وتوفير احتياجات الطلاب

وأوضح أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي أن المؤسسة بلغ عدد مستفيديها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة، وتعددت مشاريع وبرامج المؤسسة التي تقدمها لأبنائها وبناتها المستهدفين، ومن أهمها مشروع "الإعانة المالية" وعدد من المشاريع التي تصب في مصلحة الطالب.