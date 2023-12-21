"البنيان" يترأس اجتماع أمناء "تكافل" ويشيد بدعم "القيادة" السخي للتعليم وتوفير احتياجات الطلاب

ترأس وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية يوسف بن عبدالله البنيان، بمقر الوزارة اليوم، اجتماع مجلس الأمناء الرابع في دورته العاشرة.
وأشاد في مستهلّ الاجتماع بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الذي يناله التعليم وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من ذوي الحاجة ورعايتهم حتى يكونوا سواعد تحقق متطلبات رؤية المملكة 2030.
وثمّن دور المؤسسة في خدمة الطلاب والطالبات المحتاجين على مستوى المملكة ودعمهم وما تقدمه من برامج ومبادرات تعليمية واجتماعية نوعية، مؤكداً على أهمية بذل أقصى الجهود لرعاية هذه الشريحة الغالية من أبنائنا وبناتنا الطلبة.
واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسية، ومن أهمها استعراض تقرير ما تم إنجازه في المؤسسة خلال الفترة الماضية، واستعراض تقارير لجان مجلس الأمناء، إضافة إلى المحاور التي تدعم عمل المؤسسة وتعينها على القيام بواجباتها.
وأوضح أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي أن المؤسسة بلغ عدد مستفيديها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة، وتعددت مشاريع وبرامج المؤسسة التي تقدمها لأبنائها وبناتها المستهدفين، ومن أهمها مشروع "الإعانة المالية" وعدد من المشاريع التي تصب في مصلحة الطالب.
جدير بالذكر أن المؤسسة تهدف إلى الحد من تسرب الطالب من المدرسة بالعمل على مشاريع ومبادرات نوعية كمشروع دروس التقوية الإلكترونية، ومشروع "الوجبة" الذي يشمل مدارس الحد الجنوبي والساحل الغربي ومجموعة من برامج الدعم العيني، ومشاريع معنوية كمشروع "واثق" ومشروع "سندي".