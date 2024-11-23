الدرعية في شتاء السعودية 2024: تاريخ أصيل يُروى.. وحاضر جميل يُرى

وتشكل سارية الدرعية، الأطول في الرياض بارتفاع 104 أمتار، معلماً بارزاً يحظى بعناية فائقة على مدار الساعة. ويرفرف عليها علم المملكة بأبعاد مهيبة تبلغ 30 متراً طولاً و20 متراً عرضاً، تحت إشراف كادر هندسي متخصص يضمن جمالها وسلامتها على مدار العام.

ويقدم سد غبيراء؛ الذي يتجاوز عمره الخمسين عاماً، تجربة طبيعية فريدة للزوار، حيث يشكِّل السد الترابي في فصل الشتاء لوحة طبيعية خلابة، تعكس مياهه زرقة السماء وأشكال الغيوم، مما يجعله وجهة مثالية للنزهات النهارية والسهرات الليلية تحت ضوء القمر ونجوم السماء الساطعة.