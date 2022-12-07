"السواحة": ميزانية 2023 دلالة على تسخير القيادة الغالي والنفيس لبناء حاضر ومستقبل نفخر بهما

وأكد "السواحة" أن ميزانية السعودية للعام 2023 جاءت لتبرهن حرص القيادة - أيدها الله - على تسخير الغالي والنفيس لبناء حاضر ومستقبل مبتكر، يفخر به الوطن والمواطن من خلال البرامج والمشاريع الهادفة لدعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.. مشيدًا بما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الابتكار والفضاء من دعم وتمكين من قِبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله-. لافتًا إلى جملة التطورات والقفزات النوعية التي حققها الاقتصاد الرقمي خلال عام واحد، التي جاءت لترسخ مكانة السعودية بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، ونقطة لجذب الاستثمارات والمواهب الرقمية؛ إذ أسهم الدعم والتمكين اللامحدود من قِبل القيادة -أيدها الله- في نمو سوق الاتصالات بأكثر من 7 %، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2022، بينما قفز حجم سوق قطاع تقنية المعلومات بنسبة 14،6 % للفترة نفسها، وتضاعف حجم استثمارات رأس المال الجريء في السعودية ليبلغ 3.33 مليار ريال، بنسبة زيادة أكثر من 62 % بالمقارنة مع عام 2021 كاملاً، ونما عدد الشركات التقنية المدرجة في سوق الأسهم من 3 شركات في عام 2021 إلى 9 شركات مدرجة في سوق الأسهم في عام 2022. مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات رافقتها زيادة في عدد الوظائف بوصول القوة البشرية التقنية في السعودية إلى 340 ألفًا؛ ما يعزز مكانة السعودية بوصفها أكبر نقطة لجذب المواهب الرقمية في المنطقة مع ارتفاع نسبة التوطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 60.3 % في عام 2022.