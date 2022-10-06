مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الجاري تنفيذها بالسعودية تزيد عن 267 مليار ريال

بلغت قيمة المشاريع الاجتماعية التي بدأ العمل عليها في جميع دول الخليج أكثر من 121 مليار دولار (454 مليار ريال)، منها ما يزيد عن 71 مليار دولار (267 مليار ريال) في المملكة العربية السعودية وحدها، وفقاً لمجلة "ميد " البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.