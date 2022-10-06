مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الجاري تنفيذها بالسعودية تزيد عن 267 مليار ريال

بلغت قيمة المشاريع الاجتماعية التي بدأ العمل عليها في جميع دول الخليج أكثر من 121 مليار دولار (454 مليار ريال)، منها ما يزيد عن 71 مليار دولار (267 مليار ريال) في المملكة العربية السعودية وحدها، وفقاً لمجلة "ميد " البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.
ووفقاً للتقرير فإن أضخم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الجاري تنفيذها في المملكة (أكثر من 71 مليار دولار)، وتأتي بعدها الكويت بـ 33 مليار دولار، ثم قطر بـ 5.7 مليار دولار، فالإمارات بـ 4.7 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ3.7 مليار دولار، وأخيراً البحرين بـ3.1 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن السعودية تركز على مشاريع الإسكان، والتي تمثل المرحلة الأولى من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية النشطة، إلى جانب المشاريع الصحية والتعليمية.
ووفقاً لنائب الرئيس التنفيذي، والرئيس العالمي للتمويل العقاري والاستشارات في بنك المشرق، سيريل لينكولن، فإن مشاريع البنية التحتية الاجتماعية تعد في صدارة جدول أعمال حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنها تُعطي الأولوية لنوعية الحياة والرعاية الطبية والتعليم لسكانها المتزايدين.