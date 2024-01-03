"منشآت" تعلن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بمنافسة "تحدّي أساليب البناء المستقبلية"

وجاء اختيار الفائزين في تحدي "أساليب البناء المستقبلية" بعد نجاحهم في عدد من التصفيات، وخوضهم معسكراً تدريبياً مكثفاً؛ لإعدادهم لمرحلة التصفيات النهائية، حيث قامت لجنة التحكيم النهائية بتقييم 31 مشروعاً من بين أكثر من 100 مشاركة لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وحققت "سوق اكوم" المركز الأول بجائزة مقدارها 50 ألف ريال سعودي، وحظي بالمركز الثاني AMUNIQUE بجائزة قدرها 30 ألف ريال سعودي، فيما حصل على جائزة المركز الثالث مشروع ابن (ABN) بقيمة 20 ألف ريال سعودي.