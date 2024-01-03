"منشآت" تعلن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بمنافسة "تحدّي أساليب البناء المستقبلية"

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بمنافسة "تحدّي أساليب البناء المستقبلية"، بالتعاون مع مبادرة البناء الحديث، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والاسكان، بهدف تقديم حلول مبتكرة ومنتجات تقنية متطورة؛ لحل التحديات التي تواجه المستفيدين في المملكة أثناء البناء باستخدام أساليب بناء مستقبلية حديثة، في عمليات التصميم والتخطيط والبناء والتشطيب.
ويأتي التحدي للمساهمة في رفع جودة الحياة والبيئة، حيث يعد هذا التحدي الثالث ضمن سلسلة من التحديات التي تسعى للبحث عن حلول في برنامج الابتكار العقاري، والمخصص لاستكشاف الإمكانات اللامحدودة في هذا القطاع الحيوي.
وجاء اختيار الفائزين في تحدي "أساليب البناء المستقبلية" بعد نجاحهم في عدد من التصفيات، وخوضهم معسكراً تدريبياً مكثفاً؛ لإعدادهم لمرحلة التصفيات النهائية، حيث قامت لجنة التحكيم النهائية بتقييم 31 مشروعاً من بين أكثر من 100 مشاركة لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وحققت "سوق اكوم" المركز الأول بجائزة مقدارها 50 ألف ريال سعودي، وحظي بالمركز الثاني AMUNIQUE بجائزة قدرها 30 ألف ريال سعودي، فيما حصل على جائزة المركز الثالث مشروع ابن (ABN) بقيمة 20 ألف ريال سعودي.
ونجح المتأهلون في المنافسة المقسمة على مسارين: المسار الأول، بعنوان "التصميم والتخطيط" والمختص بأساليب التصميم والتخطيط الهندسي, المعماري والداخلي باستخدام حلول وتقنيات متقدمة. والمسار الثاني، بعنوان "البناء والتشطيب" والمختص بأساليب التنفيذ والتشطيب للمباني باستخدام حلول وتقنيات متقدمة؛ في حين قدم التحدي للفائزين فرصة العمل مع أبرز المدربين والمرشدين المختصين بالقطاع العقاري، والمشاركة في عرض مشاريعهم على لجنة التحكيم المكونة من مختصين ومستثمرين بالمجال؛ إضافة إلى تأهلهم للمشاركة في مسرعة الابتكار العقاري، ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها منشآت للمبتكرين ورواد الأعمال لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.