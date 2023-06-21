"انخفاض نِسَب وفيات الحوادث المرورية".. أرقام مفزعة سابقة هكذا تعاملت السعودية معها

وفي السعودية بلغ ضحايا الحوادث المرورية أكثر من 16 ألفًا متوفَّى، وما يربو على 105 آلاف مصاب خلال الفترة من 2018 إلى 2020، أي خلال 3 سنوات فقط، وذلك بحسب ما نشرته وزارة الصحة السعودية في وقت سابق على موقعها الإلكتروني. فيما أشار موقع "مرور منطقة الرياض" إلى أن أكثر من خُمس الحالات التي أسعفها الهلال الأحمر السعودي تقع تحت بند حوادث المرور، لافتًا إلى أن نسبة الإصابات من جراء الحوادث المرورية في السعودية تبلغ 6 إصابات لكل 8 حوادث، بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث، في دلالة على ارتفاعها الشديد في السعودية.