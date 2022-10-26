القيادة تهنئ "كريسترسون" بفوزه في انتخابات رئاسة الوزراء بالسويد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد أولف كريسترسون، رئيس وزراء مملكة السويد؛ بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.