واقعة متكررة.. انقلاب شاحنة يُغلق طريق أبو حدرية بالشرقية ويؤخّر الموظفين والطلاب

وأكّد بعض سكان المنطقة الشرقية أنه مازال طريق أبو حدرية يعاني سواء من نوع الأسفلت وأيضاً بعض المداخل والمخارج التي تسبب ازدحاماً بين المركبات، وتساءل كثير منهم: لماذا تدخل الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى داخل الطرق الداخلية؟ ولماذا لا يتم منع هذه الشاحنات من حدود المدينة وعدم دخولها إلى الساعة 8 صباحاً وبعدها يتم السماح لها بالدخول والمرور إلى الساعة 12 ظهراً وبعدها يعاود المنع مرة أخرى إلى الساعة 4 عصراً، وبهذا يتم تخفيف الزحام وتكون حركة السير خفيفة دون أي ازدحام.