أمير الرياض يُكرّم "سلام" للتواصل الحضاري بجائزة الحوار الوطني

وتستند جائزة الحوار الوطني، إلى أربعة محاور تتجسد في: التلاحم المجتمعي، والتسامح، والتلاحم الوطني، والحوار الحضاري؛ حيث يسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إلى تحفيز المساهمات الوطنية الفعالة لدى المؤسسات الحكومية والأهلية ‏ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، من خلال مشاركتهم بمبادرات ومشروعات تعزز منظومة القيم الوطنية الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.