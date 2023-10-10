مستشفى ظلم العام يطلق حملة للتطعيم بلقاح "الأنفلونزا الموسمية" ويكثف حملات التوعية

أطلق التجمع الصحي بالطائف -ممثلًا في مستشفى ظلم العام- حملة للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية، شملت تخصيص عيادة للتطعيم باللقاح، وتنفيذ حملة توعوية شدد من خلالها على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية؛ وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس.
واستهدفت الحملة عبر الشاشات الإعلانية والمنشورات، تثقيف المراجعين باللقاح وبمساهمته بشكل كبير في تقليل عدد حالات الإصابة؛ خاصةً أن الأنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس، أو لمس الأسطح الملوثة.. وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2- 4 أيام؛ مبينًا أن أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية.
وتعتبر الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة هم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي؛ فيما بدأت الحملة بتطعيم هذه الفئات ابتداء من العاملين في المستشفى.
وتأتي الحملة التي أطلقتها "وزارة الصحة" مع قرب موسم الشتاء، والتي دعت من خلالها إلى المسارعة والاستجابة في أخذ اللقاح؛ لكونه سيسهم -بإذن الله- في تقليل عدد حالات الإصابة، وكذلك تخفيف الأعراض الجانبية في حال أصيب الشخص بها لا قدر الله.
الجدير بالذكر أن التجمع أطلق حملته للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمرافق الصحية والمراكز الصحية؛ حيث بإمكان الشخص حجز موعد لأخذ اللقاح عن طريق تطبيق "صحتي".