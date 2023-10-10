مستشفى ظلم العام يطلق حملة للتطعيم بلقاح "الأنفلونزا الموسمية" ويكثف حملات التوعية

واستهدفت الحملة عبر الشاشات الإعلانية والمنشورات، تثقيف المراجعين باللقاح وبمساهمته بشكل كبير في تقليل عدد حالات الإصابة؛ خاصةً أن الأنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس، أو لمس الأسطح الملوثة.. وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2- 4 أيام؛ مبينًا أن أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية.