غرامات وحجز للمركبات وملاحقة الكدادة .. "هيئة النقل" تكثّف جولاتها لرصد مخالفي نشاط نقل الركاب

وركزت الحملات على متابعة الأفراد المخالفين الذين يقومون بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بسياراتهم الخاصة دون الحصول على التراخيص النظامية، إضافة إلى من يزاولون النقل غير النظامي عبر مركباتهم الخاصة "الكدادة"، حيث يتم التعامل معهم وفق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الذي شدد على فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، وصولًا إلى بيع المركبة في مزاد علني وإبعاد المخالفين غير السعوديين في حال تكرار المخالفة.