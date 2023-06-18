العاصمة والشرقية بمرماها.. أجواء "رياح البوارح" في 96 ساعة وتوصيات

يُشير آخر القراءات الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط "رياح البوارح" بشكل يومي على شرق السعودية خلال الأيام المقبلة؛ حيث يشمل تأثيرها أجزاءً من منطقة الرياض إدارياً.
يأتي هذا التأثير نتيجة اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة للحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط ليطول تأثيرها شمال المملكة، مما يؤدي إلى تعمق المرتفع الجوي السطحي على تلك المناطق وحدوث تحدّر في قيم الضغط الجوي بين شمالها وشرقها، بمشيئة الله.
وتنشط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية، يوم الإثنين، على منطقتَي الشرقية والرياض إدارياً، بما في ذلك "حفر الباطن، والأحساء، والعاصمة، عموم المناطق الساحلية الشرقية"، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بشكل قد يكون كثيفاً في بعض المناطق، وتتسبّب في تدني مدى الرؤية الأفقية؛ حيث يُتوقع أن تصل بعض الهبات إلى 60 كم/الساعة، خاصة في المناطق المكشوفة.
وفي يوم الثلاثاء؛ يتجدّد نشاط الرياح الشمالية على منطقتَي الشرقية والرياض، وتتراوح هبات الرياح ما بين (40-50 كم/الساعة)، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، فيما يستمر نشاط الرياح البوارح يومَي الأربعاء والخميس؛ لكن بقوة أقل مقارنة بالأيام الماضية، وفق موقع "طقس العرب".
ويوصى الخبراء للتعامل مع هذه الأجواء، بالانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء، وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية، وبخاصة الطرق الصحراوية.