العاصمة والشرقية بمرماها.. أجواء "رياح البوارح" في 96 ساعة وتوصيات

وتنشط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية، يوم الإثنين، على منطقتَي الشرقية والرياض إدارياً، بما في ذلك "حفر الباطن، والأحساء، والعاصمة، عموم المناطق الساحلية الشرقية"، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بشكل قد يكون كثيفاً في بعض المناطق، وتتسبّب في تدني مدى الرؤية الأفقية؛ حيث يُتوقع أن تصل بعض الهبات إلى 60 كم/الساعة، خاصة في المناطق المكشوفة.