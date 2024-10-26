40 و8 ْمئوية.. "مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وهنا الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول أمطارٍ رعديّة غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمّة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.