مؤشرات عالية وفق المعايير.. "الالتزام البيئي" يكشف عن نتائج المرحلة الثانية لخطته التشغيلية بالحج

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن نتائج المرحلة الثانية من خطته التشغيلية لموسم حج 1445؛ إذ تم اختبار جودة 64 وسطًا بيئيًّا للتربة والمياه، تؤثر بشكل مباشر على الحجاج، وأكثر من 644 موقعًا محتملًا للضوضاء، وأظهرت النتائج التزامًا عاليًا بالمعايير والمقاييس البيئية.
وأكد رئيس غرفة عمليات الحج المهندس "محمد عمار"، أن المركز تعامل مع التجاوزات التي رصدتها الفِرَق الميدانية، وبلغت نحو 450 تجاوزًا، بتصحيح وضعها البيئي بشكل مباشر، وتطبيق نظام البيئة بحق المخالفين؛ مضيفًا أن المرحلة الثانية تم التعامل من خلالها مع 66 بلاغًا بيئيًّا، تلقاها المركز عبر رقم البلاغات البيئية 998.
ونوه "عمار" بأن المركز أصدر 90 نشرة للجمهور حول مؤشرات جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منذ بدء موسم الحج، وكانت جميعها وفق معايير الجودة العالمية؛ مشيرًا إلى إصدار المركز تقارير تفصيلية للجهات المعنية؛ لضمان استمرار جودة الهواء عالية.
وبيّن أن عمليات الرقابة البيئية مستمرة عبر الفِرَق الميدانية على مدار الساعة؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن، منوهًا بأنه اعتبارًا من اليوم الخميس 14 ذو الحجة إلى نهاية الموسم يوم 20 ذو الحجة؛ ستبدأ المرحلة الثالثة التي يركز فيها -بجانب أعمال الرقابة والرصد- على تصحيح أوضاع المخالفين بيئيًّا، وقياس أداء الجهات العاملة والمشرفة في الحج؛ بهدف تحسين الأداء البيئي، لضمان حج صحي وبيئة مستدامة.
وقال: إن الزيارات التفتيشية على الأنشطة ذات الأثر البيئي والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بلغت أكثر من 1500 زيارة، تضمنت جولات رقابية على مخيمات ومخازن الطاقة والأغذية والبعثات الطبية في المشاعر المقدسة ومحطات الوقود والمستشفيات والمراكز الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية والحيوية المحيطة بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.