مؤشرات عالية وفق المعايير.. "الالتزام البيئي" يكشف عن نتائج المرحلة الثانية لخطته التشغيلية بالحج

وأكد رئيس غرفة عمليات الحج المهندس "محمد عمار"، أن المركز تعامل مع التجاوزات التي رصدتها الفِرَق الميدانية، وبلغت نحو 450 تجاوزًا، بتصحيح وضعها البيئي بشكل مباشر، وتطبيق نظام البيئة بحق المخالفين؛ مضيفًا أن المرحلة الثانية تم التعامل من خلالها مع 66 بلاغًا بيئيًّا، تلقاها المركز عبر رقم البلاغات البيئية 998.