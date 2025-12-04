أمين "جائزة الملك خالد" لـ"سبق": نستلهم شعار "خيركم لأهله".. والجائزة تتطور كل عامين

أكد أمين عام جائزة الملك خالد، الأستاذ سعود الشمري، أن الجائزة تدخل اليوم محطتها السادسة عشرة بثبات، مستندة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به من مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، ورعاية واهتمام القيادة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتبنى الشعار الذي كان يردده الملك خالد –رحمه الله–: “خيركم خيركم لأهله”، تأكيدًا لرسالتها في تعظيم الأثر وخدمة المجتمع السعودي.