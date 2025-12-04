أمين "جائزة الملك خالد" لـ"سبق": نستلهم شعار "خيركم لأهله".. والجائزة تتطور كل عامين

أكد أمين عام جائزة الملك خالد، الأستاذ سعود الشمري، أن الجائزة تدخل اليوم محطتها السادسة عشرة بثبات، مستندة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به من مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، ورعاية واهتمام القيادة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتبنى الشعار الذي كان يردده الملك خالد –رحمه الله–: “خيركم خيركم لأهله”، تأكيدًا لرسالتها في تعظيم الأثر وخدمة المجتمع السعودي.
وقال الأمين العام لـ"سبق" على هامش حفل توزيع جوائز الملك خالد لعام 2025: “نحتفل اليوم بدورتنا السادسة عشرة، وهي مسيرة مستمرة بفضل دعم مجلس الأمناء وحرصهم الكبير على تمكين المؤسسة والجائزة باعتبارها أحد المشاريع المباركة لمؤسسة الملك خالد”.
وأشار إلى أن الجائزة تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ممثلًا للقيادة، وهو ما يمنح الجائزة مكانة رفيعة ودفعة معنوية كبيرة، ويُرسّخ حضورها المعتبر على المستوى الوطني، والإقليمي، والعربي.
وأضاف: “رغم أن الجائزة موجهة للداخل السعودي، إلا أنها أصبحت محل تقدير واسع، ويتجلى ذلك في الدعوات وطلبات الاستشارات التي نتلقاها من جوائز عربية عديدة ترغب في الاستفادة من معاييرنا وتجربة المؤسسة في المصداقية والالتزام والتطوير”.
وبيّن الأمين العام أن مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد أقرّ تعديل دورة منح الجائزة لتصبح كل عامين بدلًا من كل عام، وذلك اعتبارًا من عام 2022م، موضحًا أن هذا التحول سيوفر للمشاركين وقتًا كافيًا لتطبيق التوصيات التطويرية التي تُقدَّم لهم نهاية كل دورة.
وأشار إلى أن المؤسسة ستستثمر في بناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم عبر برامج تدريبية مكثفة، مصممة لتناسب الشرائح المستهدفة، وتعزز جودة الأعمال المشاركة بما يتوافق مع معايير الجائزة ومخرجاتها.
وأوضح أمين عام الجائزة أن جائزة الملك خالد حرصت طوال السنوات الست عشرة الماضية على تعظيم أثرها الاجتماعي، من خلال دعم المبادرات الاجتماعية والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص، والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم العملية وتعظيم أثر أعمالهم، لتمكينهم من خدمة مجتمعهم بفعالية وبحلول مستدامة.
وفي ختام حديثه، أكد الأمين العام أن مسار الجائزة مرشح لمزيد من التطور خلال السنوات القادمة، متوقعًا أن تتوسع لتشمل مجالات أوسع، ما دامت تحمل روح الشعار الذي تتبناه المؤسسة: “خيرنا لأهلنا في المملكة العربية السعودية”.