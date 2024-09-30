"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة والشرقية والشمالية ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تربة ورنية والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، تستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن. وتشهد رياحًا شديدة على الأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق ورماح وحريملاء وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء.