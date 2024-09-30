"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تربة ورنية والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.