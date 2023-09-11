إيقاف نزيف بالمخيخ لمريض في الطائف.. بعد جراحة الـ 3 ساعات

وذكر الفريق الطبي المشرف على علاج الحالة أنه تقرر على الفور بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية على المخ التي أظهرت نزيفًا حادًا بالفص الأيمن بالمخيخ (حوالي 32 سم مكعب) وجود استسقاء، وتم تنويم المريض بالعناية المركزة للمتابعة الدقيقة، ولكي تتم السيطرة على النزيف وضغط الدم، حيث لوحظ بعد ذلك حصول انخفاض شديد في ضغط الدم عن المعدل الطبيعي مما أحدث تدهورًا بدرجة وعي المريض تمّ في حينه عمل أشعة مقطعية عاجلة على المخ أظهرت حدوث استسقاء حاد مستحدث ببطينات المخ مع ارتفاع ضغط المخ ليتم إجراء التدخل الجراحي وتركيب مصرف خارجي لبطينات المخ مع استئصال كامل للنزيف داخل المخيخ.