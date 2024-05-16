"قاضي": السماح لـ"عقارات الدولة" بالتخصيص للقطاع غير الربحي يعزز أدواره بالمسيرة التنموية

وأوضح الدكتور قاضي: إن هذا القرار سيسهم أيضاً في تفعيل أدوار القطاع غير الربحي، وتعميق أثره من خلال رفع إيراداته وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية فيه، وتعميق شراكاته التنموية مع قطاع الأعمال في منظومة تكاملية، بما يساهم في توفير البيئة الملائمة لنمو هذا القطاع وازدهاره وتحقيق جودة الحياة للمستفيدين من خدماته.