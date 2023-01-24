"عقارات الدولة" تميط اللثام عن استراتيجيتها لصالح المشروعات التنموية الواعدة

وتستعرض الهيئة في جناحها بمعرض الملتقى مجموعةً من فرصها الاستثمارية المطروحة عبر منصّة "فرص"، وحزمةً من المشروعات الاستثمارية المتعلّقة بعقارات الدولة، من بينها مشروعات إنشاء المقار الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الاحتياج الحكومي من العقار، ومشروعاتها المستقبلية في هذا الشأن، إضافةً إلى استعراض مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها للمستفيدين من خلال منصّة "انتفاع" لخدمات عقارات الدولة.