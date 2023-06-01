الوطنية للإسكان توقع اتفاقية مع شركة نجوم السلام لتطوير وتشغيل مجمع خزام فالي التجاري بضاحية خزام

ويقع مجمع خزام فالي على مساحة أرض تبلغ 23 ألف متر مربع، حيث سيتضمن المجمع مرافق حيوية ومراكز تجارية متكاملة من مطاعم ومقاهي، ونوادي رياضية، وهايبر ماركت، وذلك بهدف توفير الخدمات في ضاحية خزام لخلق مجتمعات حيوية تتوفر فيها كافة المرافق والخدمات العصرية