الوطنية للإسكان توقع اتفاقية مع شركة نجوم السلام لتطوير وتشغيل مجمع خزام فالي التجاري بضاحية خزام

وقعت الوطنية للإسكان "NHC" اتفاقية مع شركة نجوم السلام القابضة، وذلك بهدف تطوير وتشغيل مجمع خزام فالي التجاري ، والذي يقع على طريق الأمير فيصل بن بندر في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس إيهاب الحشاني
ومثّل الوطنية للإسكان سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي، ومن جانب شركة نجوم السلام سعادة الدكتور جارالله بن عبد الله العضيب رئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام.
ويقع مجمع خزام فالي على مساحة أرض تبلغ 23 ألف متر مربع، حيث سيتضمن المجمع مرافق حيوية ومراكز تجارية متكاملة من مطاعم ومقاهي، ونوادي رياضية، وهايبر ماركت، وذلك بهدف توفير الخدمات في ضاحية خزام لخلق مجتمعات حيوية تتوفر فيها كافة المرافق والخدمات العصرية
وتسعى الوطنية للإسكان من خلال الشركات الاستثمارية إلى خلق فرص واعدة وبيئة جاذبة لتطوير السوق العقاري والارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد السعودي وازدهاره. استنادا لرؤية طموحة تواكب تطلعات جيل المستقبل وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة كهدف استراتيجي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.