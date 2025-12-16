جامعة جدة تعلن عن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026

أعلنت جامعة جدة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.
وطرحت الجامعة أكثر من أربعين برنامجًا نوعيًا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل، كما تراعي أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين الطلبة من المعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًا وعالميًا.
وتتنوع البرامج بين المسارات الأكاديمية المجانية والتنفيذية المهنية المدفوعة في مجالات متعددة، أبرزها: سلاسل الإمداد، الأمن السيبراني، تصميم الأزياء، التقنية الحيوية، القانون الرياضي، إدارة الأعمال، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم. كما تنفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون.
ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط القبول والتقديم إلى زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ags.uj.edu.sa