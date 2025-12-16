جامعة جدة تعلن عن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026

وطرحت الجامعة أكثر من أربعين برنامجًا نوعيًا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل، كما تراعي أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين الطلبة من المعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًا وعالميًا.