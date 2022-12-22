"العويجان": ولي العهد كسر نمط التفكير الأحادي والرياض أنهت سياسة الحليف الواحد

وفسّر التوجه السعودي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان نحو الصين، بمقابل وجود الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وقال في هذا الجانب: "الجميع حلفاء، والشراكة قائمة بالفعل مع تلك الدول؛ لكن لكل حليف مميزاته الخاصة. فالجمهورية الصينية لها طبيعتها التي تتحلى وتمتاز بها، كالالتزام بالعهود والمواثيق، وانصراف سياستها عن التدخل في شؤون الآخر، وعدم التفكير خارج حدود صندوق المصالح، والابتعاد عن التفكير عن منطق القوة، وهذا ما قاد الصين حتى تبوأت المرتبة الأولى على مستوى العالم في الصناعة".