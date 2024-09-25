سفير المملكة لدى بروناي دار السلام يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة، حضره وزير الشؤون الدينية بهين بدر الدين بن الحاج عثمان وعدد من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المُعتمدين لدى بروناي دار السلام، ونخبة من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والإعلامية.
ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94، مشيداً بما حققته المملكة من إنجازات ضمن برامج ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وقد تضمن الحفل العديد من الفعاليات المصاحبة التي عكست ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، والتعريف بما وصلت إليه المملكة من نهضة كبيرة في شتى المجالات.