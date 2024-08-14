"الإرشاد الزراعي": نقص الكالسيوم يسبّب "عفن الطرف الزهري" بمحصول الطماطم في الزراعة العضوية

حذّر "الإرشاد الزراعي" من أن نقص عنصر الكالسيوم يتسبّب في ظهور مرض عفن الطرف الزهري على محصول الطماطم في الزراعة العضوية.
وأوضح المهندس الزراعي يوسف القرزعي؛ أن هناك عديداً من العناصر الضرورية التي يحتاج إليها النبات ولا يمكن أن ينمو أو يكمل دورة حياته دونها؛ من أهمها عنصر الكالسيوم الذي يلعب دوراً في بناء جدار الخلية وانقسامها.
وأضاف "القرزعي"؛ أنه يمكن مشاهدة أعراض نقص الكالسيوم في الزراعة العضوية دون تربة على محصول الطماطم، والتي تتمثل في ظهور بقع مائية ليّنة في الثمرة، وهو ما يُسمى عفن الطرف الزهري.
وتابع، من أسباب نقص عنصر الكالسيوم انخفاض معدلات النتح للنبات بشكلٍ عام، وارتفاع درجات الحرارة أو نقص مياه الري، والإفراط في الأسمدة النيتروجينية والبوتاسية.
ونصح المزارعين بالاعتدال في التسميد النيتروجيني والبوتاسي؛ لتلافي ظهور أعراض نقص الكالسيوم، وإضافة الكالسيوم المصرّح به في الزراعة العضوية بالكميات الكافية، وضبط الحموضة، والرش الورقي بالأسمدة التي تحتوي على عنصر الكالسيوم المسموح به في الزراعة العضوية.