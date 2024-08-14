"الإرشاد الزراعي": نقص الكالسيوم يسبّب "عفن الطرف الزهري" بمحصول الطماطم في الزراعة العضوية

وأوضح المهندس الزراعي يوسف القرزعي؛ أن هناك عديداً من العناصر الضرورية التي يحتاج إليها النبات ولا يمكن أن ينمو أو يكمل دورة حياته دونها؛ من أهمها عنصر الكالسيوم الذي يلعب دوراً في بناء جدار الخلية وانقسامها.