"الحربي": على دول الخليج إعادة النظر في معايير تصميم مشروعات درء أخطار السيول والأودية

وأوضح أنه تم تصميم العديد من أنظمة درء أخطار السيول والأمطار الحالية بناءً على الأحداث النادرة التي تحدث مرة كل 100 عام، والتي عادةً ما تستنبط من معادلات إحصائية مبنية على السجلات المطرية المرصودة والمتوفرة من المحطات الرصد المطرية. ومع ذلك، فإن زيادة تكرار وشدة الحالات المطرية المتطرفة تستدعي إعادة تقييم اختيار تلك فترة، حيث إن ما نشهده الآن من كميات مطرية غير مسبوقة لم يسبق له الرصد بالسجلات المطرية.