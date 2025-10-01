مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب كفاءات طبية متخصصة في الأطفال والنساء والولادة

انضم للكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، الدكتورة إسراء بخاري استشارية طب الأطفال والحساسية والمناعة الاكلنيكية، والدكتورة رانيا زيتون، استشارية النساء والولادة.
وتمتلك الدكتورة إسراء خبرة تتجاوز 10 سنوات، وهي حاصلة على البورد الكندي والأمريكي في طب الأطفال، والزمالة الكندية في طب الحساسية والمناعة الإكلينيكية من جامعة مكغيل بكندا. وتعمل كأستاذ مساعد بجامعة الملك عبدالعزيز ، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز .
وتقوم د. إسراء بتشخيص وعلاج أمراض الأطفال، والحساسية بكافة أنواعها سواء من الطعام ، أو الأنف والعين والصدر والجلد والأدوية، وأمراض الربو، ونقص المناعة وتقييم وعلاج حالات الأطفال العامة ومتابعة المواليد.
أما الدكتورة رانيا زيتون فهي حاصلة على البورد اللبناني في أمراض النساء والولادة، وتتمتع بخبرة واسعة، وقد عملت سابقاً في عدد من المستشفيات الكبرى.
وتقوم الدكتورة رانيا بتقديم رعاية متكاملة تشمل متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية، والتعامل مع حالات الحمل عالي الخطورة والحمل خارج الرحم، وعلاج تكيس المبايض، والأورام الليفية، وبطانة الرحم المهاجرة ، واستخدام المناظير النسائية لإجراء التشخيص والعلاج للأمراض النسائية.
هذا ويأتي انضمام الدكتورة إسراء بخاري ، والدكتورة رانيا زيتون إلى مستشفى الدكتورسليمان الحبيب بالمحمدية، تماشياً مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الطبية، والمؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً وذات الخبرات المهنية الكبيرة.