ينظمه فرع "الزراعة".. محافظ بيش يدشن مهرجان "الماعز البيشي"

ويشهد المهرجان عددًا من العروض النادرة للماعز البيشي، ويعد امتدادًا لما حققه المهرجان الأول والثاني من نجاحات وعروض، وللحفاظ على سلالة هذا النوع وتكاثره إلى جانب عمليات البيع والشراء التي يشهدها المهرجان بين ملاك الماعز البيشي.