ينظمه فرع "الزراعة".. محافظ بيش يدشن مهرجان "الماعز البيشي"

دشّن محافظ بيش، الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ أمس، مهرجان الماعز البيشي الثالث بالمحافظة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، وذلك بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.
ويعتبر المهرحان الثالث لهذا العام أكبر تجمع لملاك الماعز البيشي بمحافظة بيش؛ ويهدف إلى التعريف بهذا النوع من الماعز وتبادل الخبرات.
ويشهد المهرجان عددًا من العروض النادرة للماعز البيشي، ويعد امتدادًا لما حققه المهرجان الأول والثاني من نجاحات وعروض، وللحفاظ على سلالة هذا النوع وتكاثره إلى جانب عمليات البيع والشراء التي يشهدها المهرجان بين ملاك الماعز البيشي.