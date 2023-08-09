"العقود انتهت والرواتب متأخرة".. مشكلة مشغل موظفي "زراعة جازان" تعود للواجهة

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية قد كانت قد حذّرت من تأخير صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وبيّنت أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر؛ فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.