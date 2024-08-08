"لازوردي" للمجوهرات تحقق نموًّا 69% وترفع أرباحها إلى 32 مليون ريال خلال النصف الأول 2024م

من جانبه، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة " لازوردي"، إلى أن الشركة استمرت في تحقيق نتائج إيجابية منذ بدئها في تنفيذ مبادراتها التحوُّلية، والتي ساهمت في تحقيق إجمالي ربح بلغ 161.2 مليون ريال بالنصف الأول من العام الجاري، بزيادةٍ قدرها 7.5% عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 149.9 مليون ريال، مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية؛ مما يؤكّد نجاح إستراتيجيات الشركة في التوسُّع والنموّ، وتطوير أعمالها ومنتجاتها عبر إطلاق مجموعةٍ جديدةٍ من المنتجات التي تجمع بين الابتكار والأناقة؛ لتلبية احتياجات السوق، ومواكبة أحدث الصيحات في عالم المجوهرات، من خلال تقديم تصاميم متطوِّرة وراقية تعكس ذوق المرأة العربية.