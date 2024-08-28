في لقاء افتراضيّ.. "الأزياء" تناقش سبل تمكين الشباب في قطاعها

كما سيتضمّن اللقاءُ حوارًا مفتوحًا حول فرص الابتكار في قطاع الأزياء السعودي؛ مما يتيح للحضور المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم التي قد تُسهم في تطوير هذا القطاع في المملكة، ويمكن متابعة اللقاء عبر منصة "ويبيكس"؛ حيث ستتمّ مشاركة الرابط من خلال صفحة الهيئة على تطبيق "X".