في لقاء افتراضيّ.. "الأزياء" تناقش سبل تمكين الشباب في قطاعها

تنظم هيئةُ الأزياء غدًا، لقاءً افتراضيًّا بعنوان "تمكين الشباب في صناعة الأزياء: مناقشة للبحث عن الإبداع"، يهدف إلى مناقشة سبل تمكين الشباب واكتشاف الفرص المتاحة لهم في هذا القطاع الحيوي.
وسيتناول اللقاءُ ستةَ محاور رئيسة تشمل: تمكين الشباب في صناعة الأزياء، ودور التقنية في تعزيز قدراتهم، والتوجهات المستقبلية في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير مهارات الإبداع والتصميم، واستعراض قصص نجاح الشباب في هذه الصناعة.
كما سيتضمّن اللقاءُ حوارًا مفتوحًا حول فرص الابتكار في قطاع الأزياء السعودي؛ مما يتيح للحضور المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم التي قد تُسهم في تطوير هذا القطاع في المملكة، ويمكن متابعة اللقاء عبر منصة "ويبيكس"؛ حيث ستتمّ مشاركة الرابط من خلال صفحة الهيئة على تطبيق "X".
يُذكر أنّ اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها هيئة الأزياء بشكل دوري؛ بهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الأزياء السعودي، وإبراز جهود الهيئة في تطوير القطاع وتمكين المواهب الوطنية.