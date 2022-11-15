"متمم" يُصدر تقرير "القطاع المالي"

وبيّن أن برنامج تطوير القطاع المالي جاء في إطار السعي إلى تطوير القطاع ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات الحالية المستقبلية، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف الرؤية.