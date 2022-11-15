"متمم" يُصدر تقرير "القطاع المالي"

أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، اليوم، تقريرًا بعنوان "القطاع المالي"، استعرض من خلاله عدة موضوعات في مجال القطاع المالي في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي يعد أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد؛ لكونه يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي.
وبيّن أن برنامج تطوير القطاع المالي جاء في إطار السعي إلى تطوير القطاع ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات الحالية المستقبلية، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف الرؤية.
واستعرض التقرير أبرز المؤسسات التي تشكل القطاع المالي ودورها، مؤكدًا أهمية القطاع المالي وأثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي، مستعرضًا إنجازات برنامج تطوير القطاع المالي حتى منتصف عام 2022، ودور القطاع في توفير التمويل للقطاع الخاص.
وتضمّن الإشارة إلى أن مؤتمر القطاع المالي الذي يعد إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع، ويعد أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صُنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية المحلية والعالمية.
ويأتي التقرير امتدادًا لسلسلة من التقارير واللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.
ودعا مركز "متمم" الراغبين بالاطلاع على التقرير الدخول عبر الرابط التالي: https://datainsight.com.sa/pdf-reader/finance/2022-nov-report.