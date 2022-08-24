منتدى الرياض الاقتصادي و"سابك" يبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا لحرص "سابك" ودعمها للفعاليات الاقتصادية الكبرى والمهمة، وتعزيزًا لمسيرة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 الطموحة، كما أنها تمثل دعمًا للجهود التي يقدّمها المنتدى منذ انطلاقته لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال ما يطرح في دوراته المختلفة من دراسات تتناول القضايا الاقتصادية المهمة.